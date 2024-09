Mannheim – KonfiNacht mit rund 430 Jugendlichen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei den Jugendlichen ist die KonfiNacht ein Renner. Die inzwischen achte KonfiNacht Baden-Württemberg findet am 18. und 19. Oktober wieder in Mannheim statt. Dann werden rund 430 Jugendliche und ihre 50 Betreuer:innen aus Stadt und Land in der Quadratestadt auf Entdeckungstour gehen.

Nach der erfolgreichen Premiere 2016 in Stuttgart findet die KonfiNacht Baden-Württemberg nun bereits zum zweiten Mal in Mannheim statt. Dazu sind Konfirmandengruppen aus Mannheim und dem ganzen Land eingeladen. Insgesamt 18 Gruppen aus großen Städten und kleineren Gemeinden kommen zusammen, um mit dem Motto „LOVESTORY²“ gemeinsam viel zu erleben. Am Anreisetag sind alle Gruppen bei einer Stadt-Rallye in der Innenstadt unterwegs. Am nächsten Tag lernen sie in rund 20 Workshops an unterschiedlichen Orten die Vielfalt Mannheims und des Lebens kennen. Nachmittags geht es dann nach einem Abschlussgottesdienst wieder nach Hause.

Ein besonderes Gemeinschaftserlebnis

Die KonfiNacht, sagt Ute Mickel, biete den Jugendlichen ein tolles Erlebnis, das ihren Lebenswelten entspräche, Spaß mache und zugleich tiefgründig sei. Die Mannheimer Konfi-Diakonin hat die KonfiNacht organisiert, unterstützt von Jugendpfarrer Mateo Weida aus Stuttgart. Freude und Spaß hätten bei dieser zweitägigen Einladung einen großen Platz, so Mickel. „Mit dem Motto LOVESTORY² verbinden wir die Lebenswelt der Jugendlichen mit der Beziehung von uns Menschen zu Gott. Und die hochgestellte 2 steht natürlich für den Ort des Erlebens – die Quadratestadt Mannheim“, freut sich Konfi-Diakonin Ute Mickel auf die ereignisreiche KonfiNacht. Untergebracht sind die Konfigruppen in Gemeindehäusern. Eine Gruppe gastiert in Neulußheim und die Eppelheimer Gruppe nimmt als „Tagesgast“ teil.

Viele Kooperationspartner ermöglichen fröhliches, tiefgründiges und spannendes Programm

Anfangs- und Endpunkt der KonfiNacht ist die Christuskirche in der Mannheimer Oststadt. Dort kommen am 18. Oktober ab 18.30 Uhr alle Gruppen an und erhalten Infos. Nach dem Großgruppenfoto um 19:15 Uhr auf dem Kirchenvorplatz startet um 19:30 Uhr die Stadt-Rallye in der Mannheimer Innenstadt. Nach der mehrstündigen Entdeckungstour kommen alle um 21:30 Uhr zum Abendsegen in der Christuskirche zusammen. Von dort aus geht es später in die Übernachtungsquartiere.

Vielfältige Workshops

Am 19. Oktober verteilen sich die Gruppen im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr auf einen der Workshops. „Wir sind begeistert darüber, wie viele Kooperationspartner:innen die Türen öffnen für die Workshops“, sagt Konfi-Diakonin Ute Mickel. Die Auswahl ist groß: Gemeinsam die Grenzen austesten im evangelischen Seilgarten „Just try it“, im Bestattungsinstitut Bühn die praktischen Fragen zum Tod und darüber hinaus besprechen, in der KZ-Außenstelle Sandhofen erfahren, dass ein KZ mitten im Wohngebiet existierte. Das MARCHIVUM im ehemaligen Hochbunker lädt zur Hausführung und zum Thema Konfirmation im Wandel der Zeit ein. Über die Suchtgefahren des Internets und den Einfluss von social media auf das eigene Körperbild erfahren die Jugendlichen ebenso viel von Caritas-Fachleuten wie über die Arbeit der Notfallseelsorge und Blaulichtdiensten beim Besuch der Hauptfeuerwache in Neckarau. Die Polizei informiert auch mit Übungen über Gewaltprävention. „Yoga – eine Reise zu Dir“, wird ebenso angeboten wie Tanzen! beim CVJM. Im Bach-Gymnasium startet das Escape-Game „Das Gewissen“ im Bach-Gymnasium und im Skate-Park geht es um den für den Jugendliteraturpreis 2024 nominierten Roman „Kurz vor dem Rand“ über eine 15jährige Skaterin. Die Jugendlichen können sich mit Fachleuten austauschen über Orientierung im queeren Dschungel, erfahren von Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, über deren Tradition und Kultur. Wer neugierig auf die große Moschee am Luisenring ist, kann dort an einer Führung teilnehmen und mit Gläubigen ins Gespräch kommen. Um bewegte Kunst und Kettenreaktion geht es im TECHNOSEUM. Musikalisch wird es bei „Sing a new song“ über neue Kirchenlieder sowie in einem Workshop, in dem die Jugendlichen gemeinsam Musik machen und singen.

Seit 2016 findet im Oktober in enger Zusammenarbeit von evangelischen Gemeinden in Baden und Württemberg die Konfi-Nacht statt. Sie beginnt Freitagabend und endet am Nachmittag des darauffolgenden Samstags. Für die KonfiNacht in Mannheim haben sich fast alle Konfi-Gruppen aus Mannheim angemeldet sowie aus Altlußheim, Auerbach, Büchig, Dallau, Durlach, Enzberg, Eppelheim, Gondelsheim, Großvillars, Neckarburken, Neibsheim, Neulußheim, Karlsruhe, Kemnat, Oberderdingen, Ötisheim, und Stuttgart. Nach 2018 findet die KonfiNacht zum zweiten Mal in Mannheim statt. Fotos: Gemeinde Mutschelbach und Jonas Ballreich (dv)

Quelle – Evangelische Kirche Mannheim