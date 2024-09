Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: MURALU-Bus-Tour

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Wilhelm-Hack-Museum) – Kunst gibt es nicht nur im Museum zu sehen: Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Ursula Dann bietet am Sonntag, 13. Oktober 2024, von 10.30 Uhr bis 13 Uhr eine Entdeckungstour durch Ludwigshafen an, bei der die beliebten MURALU-Wandbilder präsentiert werden, die von internationalen Graffiti-Künstler*innen im Stadtgebiet gestaltet wurden. Die Kosten betragen 15 Euro. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de. Karten können an der Museumskasse bis eine Woche vor dem Termin erworben werden. Treffpunkt ist der Museumseingang.

