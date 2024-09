Heidelberger Straßensanierungen: Stadtentwicklungs- und Bauausschuss beschließt Fördertopf – Knapp 1,6 Millionen Euro für schnelle Reparaturen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg kann Reparaturen an Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen sowie Feldwegen auch künftig schnell und effizient angehen. Zur Verfügung stehen rund 1,6 Millionen Euro für Straßenunterhaltungsarbeiten für das Haushaltsjahr 2025/26. Diese können auch kurzfristig für schadhafte Ausbesserungen verwendet werden. Das hat der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 24. September 2024, einstimmig beschlossen. Nach einer öffentlichen Ausschreibung ging der Auftrag an ein regional etabliertes Bauunternehmen.

Die beauftragte Firma wird verpflichtet, innerhalb von zwölf Werktagen nach Aufforderung mit den Arbeiten zu beginnen und diese ohne Unterbrechung abzuschließen, um kleine Schäden an Straßen und Feldwegen zügig zu beheben und die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten. Laufende Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen übernimmt auch der städtische Regiebetrieb Straßenunterhaltung. So können kurzfristig anfallende Sanierungsarbeiten schnell durchgeführt werden.