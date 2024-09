Heidelberger Elternkurs „babytalk“ startet wieder am Montag, 14. Oktober – Angebot des Familienbüros der Stadt Heidelberg für Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg bietet ab Montag, 14. Oktober 2024, wieder an sechs aufeinander folgenden Terminen den Elternkurs „babytalk“ für Heidelberger Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr an. Der erste Kurstermin findet am 14. Oktober von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Plöck 2a, statt. Dort können sich die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer kennenlernen und persönlich austauschen. Die vier folgenden Termine werden online via Zoom von 17 bis 18.30 Uhr angeboten, um die Teilnahme von zu Hause zu ermöglichen. Zum letzten Termin am 19. November lädt das Familienbüro die Familien ins Eltern-Baby-Café „Plöckstube“ ein, um abschließend bei Kaffee und Kuchen die Kurserfahrungen zu teilen.

Referentin beim „babytalk“ ist die Familiengesundheits- und Kinderkrankenschwester Nicole Laemers-Müller. Sie gibt Informationen dazu, was ein Baby in den ersten Lebensmonaten braucht, und kommt mit den Familien zu wichtigen Themen rund um die erste Zeit mit Baby ins Gespräch. Das Format bietet auch Raum für den Austausch der Familien untereinander, ebenso für praktische Einheiten bei den Präsenzterminen.

Anmeldungen ab sofort möglich

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich an familienoffensive@heidelberg.de oder telefonisch im Familienbüro unter 06221 58-37888. Die Teilnahme ist kostenlos und richtet sich ausschließlich an Familien mit Wohnsitz in Heidelberg.