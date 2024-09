Heidelberg – Wer hat die Wechselkröte gesehen? Umweltamt bittet Bevölkerung um Mithilfe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sie ist auffällig gemustert, oft aber auch perfekt getarnt: die Wechselkröte (Bufotes viridis). Die Rhein-Neckar-Region zählt neben Gebieten in Ostdeutschland zu den Kernlebensräumen der stark gefährdeten Krötenart. Wechselkröten lieben sandige Areale und naturnahe Flussniederungen, die leider immer seltener werden. Auch ihre Sekundärhabitate in der Umgebung – Steinbrüche – verändern sich zusehends. Durch den Verlust ihres Lebensraums und einen gefährlichen Amphibienpilz ist die Art stark bedroht. Funde der Wechselkröte, die 2022 zum Lurch des Jahres gekürt wurde, sind in der Region selten: 2019 wurden zwei Tiere in Dossenheim entdeckt. Ein überfahrenes Exemplar wurde 2017 südlich des Neckars gefunden.

Als Zielart der Heidelberger Biodiversitätsstrategie will die Stadt der Wechselkröte wieder Laichgebiete anbieten und das Überleben der faszinierenden Amphibienart sichern. Deshalb ruft das Umweltamt Heidelberg Bürgerinnen und Bürger zur Mithilfe auf: Die Stadt sucht nun nach Hinweisen, um den Lebensraum dieser besonderen Amphibienart zu schützen und zu fördern. Am besten ist die wanderfreudige Kröte nach Einbruch der Dunkelheit bei milden Temperaturen und bei Regen zu entdecken. Bei der Nahrungssuche lassen sich Kröten auch in der Nähe von Laternen finden, wo Falter verenden und herunterfallen. Sichtungen der seltenen Tiere sind bei milden Temperaturen bis in den Oktober möglich.

Wie erkennt man die Wechselkröte?

• Grünes Tarnfleckenmuster: Unverwechselbar ist die Wechselkröte durch ihre grünen Flecken, die je nach Umgebung ihre Farbe verändern können.

• Grüngoldene Iris: Im Gegensatz zur Erdkröte hat die Wechselkröte eine grüngoldene Iris.

• Im Vergleich zur Kreuzkröte fehlt bei der Wechselkröte der helle Rückenstreifen.

Bürgerinnen und Bürger, die eine Wechselkröte in Heidelberg entdeckt haben, können ihren Fund bis 31. Oktober 2024 am besten mit Foto und genauer Ortsangabe an Jens Schneider, Telefon 06221 58-18151, E-Mail Jens.Schneider@heidelberg.de melden. Auch Funde von bereits toten Exemplaren können wichtige Aufschlüsse geben.

Warum ist die Meldung über einen Fund so wichtig?

Beobachtungen helfen dabei, die Verbreitung der Wechselkröte in Heidelberg zu ermitteln und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Für jede gemeldete Wechselkröte gibt es einen Obstbaum oder einen Nistkasten als Dankeschön.