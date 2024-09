Heidelberg – Vier Verletzte bei Unfall in Rohrbach

Heidelberg / Heidelberg-Rohrbach / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr kam es in Heidelberg an der Kreuzung Rohrbacher Straße / Im Breitspiel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Bei dem Verkehrsunfall wurde ein Person schwer verletzt. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer befuhr hierbei mit seinem VW die L594 von der Haberstraße kommend in Fahrtrichtung Leimen. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Straße Im Breitspiel und verließ diese im Kreuzungsbereich auf die L594 in Fahrtrichtung Heidelberg. Etwa 150 Meter nach dem Kreuzungsbereich verlor der 22-Jährige mit seinem BMW aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die beiden Pkw kollidierten in der Folge miteinander, wodurch der BWM auf eine Leitplanke aufgeladen wurde. Der Unfallverursacher zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des VW sowie seine 59-jähriger Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer in dem VW, ein 25-jähriger Mann, wurde schwerverletzt und ebenfalls zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An dem VW betrug der Schaden ca. 8.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg dauerte bis ca. 00.15 Uhr an

