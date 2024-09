Heidelberg – „Lange Nacht der Demokratie“ am 2. Oktober feiert Kompetenznetz Plurales Heidelberg – „Empower Democracy!“ – Einladung zu Auseinandersetzung und Austausch

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto „Empower Democracy!“ lädt das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg gemeinsam mit Mosaik Deutschland e. V. im Rahmen der ersten „Langen Nacht der Demokratie“ zur Jubiläumsfeier des Kompetenznetzes Plurales Heidelberg ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 2. Oktober 2024, ab 18.30 Uhr im Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, statt. Um 21 Uhr beginnt dort die „Plurality Party“. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Programm des Abends will das Empowerment derjenigen in den Fokus rücken, deren Erfahrungen und Perspektiven noch wenig Sichtbarkeit in Heidelberg erfahren, und lädt mit Musik, interaktiven Formaten, Vorträgen und Diskussionen dazu ein, die zahlreichen Initiativen und Projekte kennenzulernen, die sich für eine plurale Demokratie in Heidelberg engagieren.

Heidelberg feiert Engagement für Vielfalt

Bürgermeisterin Stefanie Jansen, Dezernentin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit, wird die Veranstaltung mit einem Grußwort eröffnen. „Demokratie lebt vom Mitmachen. Gerade angesichts wachsender gesellschaftlicher Polarisierung und der Zunahme von Diskriminierung braucht es Menschen, die uns daran erinnern, wie sehr es sich lohnt, sich für die Wertschätzung der Vielfalt in unserer Stadt einzusetzen. Wir freuen uns, dass Heidelberg in diesem Bereich so gut aufgestellt ist und über ein wertvolles Netzwerk verfügt, welches das Kompetenznetz Plurales Heidelberg in den letzten sechs Jahren geknüpft hat. Lassen Sie uns diese lange Nacht nutzen, um unsere Allianzen für unsere Demokratie vor Ort zu stärken“, sagt Jansen.

Programm-Highlights von „Empower Democracy!“

Ab 18.30 Uhr

• Musikalischer Einstieg: Die jungen Talente Aylin & Kazim sorgen für musikalische Höhepunkte, die zum Nachdenken und Mitfühlen anregen.

• Interaktives Quiz zu „6 Jahre Kompetenznetz Plurales Heidelberg“: Wer sind die Akteurinnen und Akteure, die sich in Heidelberg engagieren, und welche Projekte wurden in den letzten Jahren auf den Weg gebracht? Ein Quiz lädt dazu ein, spielerisch die Vielfalt der Initiativen und Vereine in Heidelberg kennenzulernen.

• Keynote von Gianni Jovanovic: Aktivist und Performer Gianni Jovanovic teilt seine Perspektive auf den Zustand unserer Demokratie und liefert Impulse, wie wir uns für die Zukunft wappnen können.

• Couch-Gespräche: In drei Gesprächsrunden diskutiert Gianni Jovanovic mit Gästen, die sich für Vielfalt vor Ort einsetzen, über die Themen Empowerment, Widerstand und Zukunftsvisionen.

Ab 21 Uhr

Plurality Party: Ab 21 Uhr sorgen DJs aus Heidelberg, Mannheim, Hamburg und Berlin für Musik zum Tanzen, darunter „SENU“, die in ihren Sets Klänge aus Afrika, Amerika und urbanen Räumen verschiedener Diasporas vereint. Später lädt die „Queer Club Night“ in Kooperation mit „Unheilbar Beats“ zum Weiterfeiern ins Grün & Gold, Am Karlstor 1, ein.

„Bautzener Gruselkabinett“: Einblicke in die Ausmaße rechtsextremer Strukturen

Den gesamten Abend über kann das „Bautzener Gruselkabinett“ besichtigt werden. Die mobile Ausstellung des Vereins tvBUNT dokumentiert rassistische Gewalt im Landkreis Bautzen und in ganz Sachsen. Mit Tonaufnahmen, Bildern und Texten vermittelt sie einen tiefen Einblick in die Ausmaße rechtsextremer Strukturen und informiert über den Umgang mit diesen. Als Partnerstadt von Heidelberg ist Bautzen ein wichtiges Beispiel dafür, wie notwendig solidarische Allianzen im Kampf gegen Ausgrenzung und Hass sind.

Hinweise zu Barrierearmut

Für die „Lange Nacht der Demokratie“ werden zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen das Programm von 18.30 bis 21 Uhr begleiten. Alle Räume sind barrierefrei erreichbar. Der Karlstorbahnhof bietet barrierefreie Gestaltung, Ruheraum, rollstuhlgerechten Zugang sowie eine barrierefreie Toilette und eine Toilette für alle Geschlechter. Lärmschutzkopfhörer und eine Induktionsanlage sind ebenfalls vorhanden. Weitere Informationen zur Barrierefreiheit finden sich online unter www.heidelberg.huerdenlos.de. Ein Awareness-Team für Diskriminierung und Barrierefreiheit ist vor Ort.

Hintergrund

Das Kompetenznetz Plurales Heidelberg (KPH) unterstützt die kommunale Arbeit im Bereich Antidiskriminierung und Extremismusprävention. Seit 2018 wurden über 150 Projekte und Einzelmaßnahmen in Heidelberg gefördert, die sich für Demokratie und Vielfalt einsetzen. Das KPH wird vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und Mosaik Deutschland e. V. getragen und durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Die Veranstaltung ist Teil der ersten landesweiten Langen Nacht der Demokratie in Baden-Württemberg, initiiert vom Volkshochschulverband Baden-Württemberg, und findet in Heidelberg in Kooperation mit dem Stadtjugendring Heidelberg und dem Kulturhaus Karlstorbahnhof statt. Weitere Informationen zur „Langen Nacht der Demokratie“ und dem Programm gibt es online unter www.lpb-bw.de/lange-nacht-der-demokratie und https://mosaik-deutschland.de/events/empower-democracy.