Heidelberg – „Ersti-Party“ für Auszubildende geht in die nächste Runde – Am 11. Oktober im Karlstorbahnhof – Azubi-Netzwerk will Auszubildende in Heidelberg zusammenbringen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für viele junge Menschen hat nach den Sommerferien mit der Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Damit einher gehen oft auch zahlreiche Veränderungen, ein neuer Alltag, ein neuer Wohnort, ein neues soziales Umfeld. Eines der Ziele der Stadt Heidelberg ist es, mit dem Azubi-Netzwerk Auszubildende im ersten Lehrjahr an dieser Schwelle zu unterstützen, ihnen das Ankommen zu erleichtern und damit ein Zeichen für den besonderen Wert einer Ausbildung zu setzen. Am Freitag, 11. Oktober 2024, veranstaltet das Heidelberger Azubi-Netzwerk von 20 bis 24 Uhr im Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, 69126 Heidelberg, nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr deshalb wieder eine „Ersti-Party“ für Auszubildende.

Das Format, das für Studienanfänger an Universitäten längst etabliert ist, soll auch Azubis die Möglichkeit geben, sich branchen- und betriebsübergreifend kennenzulernen und zu vernetzen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Ein DJ sorgt mit einem bunten Musik-Mix für einen Abend voller Spaß. Mit der Fotobox haben zudem alle die Möglichkeit, ein Andenken von der Veranstaltung und den neu gefundenen Bekanntschaften mit nach Hause zu nehmen.

Azubis ab 16 aus Heidelberger Betrieben willkommen

Da die Veranstaltung insgesamt unter dem Fokus der Vernetzung steht, sind auch Auszubildende willkommen, die mit ihrer Ausbildung schon weiter fortgeschritten sind. Die einzigen Voraussetzungen: Sie müssen ihre Ausbildung in einem Heidelberger Betrieb absolvieren und mindestens 16 Jahre alt sein.

Anmeldung bis 6. Oktober

Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung bis spätestens Sonntag, 6. Oktober 2024, per E-Mail an azubi-netzwerk@heidelberg.de gebeten. Der Eintritt ist kostenfrei, jedoch ist die Teilnehmerzahl auf maximal 150 Auszubildende begrenzt. Getränke werden zu fairen Preisen angeboten.

Hintergrund

Das Azubi-Netzwerk der Stadt Heidelberg unterstützt Auszubildende in Heidelberger Betrieben mit einem vielfältigen Angebot. So können Auszubildende beispielsweise an Workshops des Ausbildungshauses teilnehmen oder auch auf spezielle Beratungsangebote von Kooperationspartnern des Netzwerks zugreifen. Einmal im Monat findet zudem ein Azubi-Stammtisch in wechselnden Locations statt.

Infos und Kontakt

Auszubildende und Ausbildungsbetriebe, die sich für das Azubi-Netzwerk interessieren, erhalten Infos beim Büro Junges Heidelberg oder beim Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, E-Mail azubi-netzwerk@heidelberg.de. Weitere Infos sind auf der Internetseite des Bündnisses für Ausbildung und Arbeit zu finden, dem das Azubi-Netzwerk angehört: www.arbeit-heidelberg.de/buendnisprojekte/azubi-netzwerk-heidelberg. Auch auf dem Instagram-Kanal des Netzwerks @hdazubinetzwerk können sich Interessierte informieren.