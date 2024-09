Sinsheim – Lange Nacht der Demokratie am 02.10.2024

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Aktionstag „Lange Nacht der Demokratie“ bietet die Volkshochschule Sinsheim e.V. zusammen mit städtischen Einrichtungen wie Stadtbibliothek, Stadtmuseum und

Musikschule sowie dem Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim und dem Alte Synagoge Steinsfurt

e. V. Aktionen rund um das Thema Demokratie an.

17:00 Uhr: Zur Eröffnung der "Langen Nacht der Demokratie" lädt die Volkshochschule in

ihre Räumlichkeiten mit einer kurzen Begrüßung ein. Die Eröffnung wird musikalisch

umrahmt mit einigen Liedern von Lisa Zehender, begleitet von Dorothea Tsantilis am

Klavier. Beide sind Schülerinnen der Städtischen Musikschule.

17:30 Uhr / 20:00 Uhr: Start der Filmvorführung mit dem Themenfilm „Sternstunde ihres

Lebens“ in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Sinsheim

17:30 Uhr: Start der Aktionen zum Thema: „Demokratie für Kinder im Grundschulalter“ in

der Stadtbibliothek. Was ist Demokratie eigentlich? Wer ist der Bestimmer? Anhand einer

Vorlesegeschichte, in der die Tiere im Dschungel die Demokratie entdecken, können

Kinder dies herausfinden und mit Spielen vertiefen. Um eine Anmeldung der Kinder bis

01.10.2024 wird unter der 07261 404-285 gebeten.

17:30 / 20:00 Uhr: Ein Workshop zum Thema „Wie verändern sich Gesellschaften?“ im

Bürgersaal des Stadtmuseums. Im Fokus stehen dabei demokratische Prozesse und die

Frage, ob sie das Denken der Menschen demokratischer machen. Aus Platzgründen

können nur 16 Personen gleichzeitig an dem Workshop teilnehmen.

17:30 Uhr: Start der Sonderausstellung „Sinsheim und die Revolution“ im Bürgersaal des

Stadtmuseums. Anlässlich des 175. Jubiläums zeigt die Ausstellung die bedeutende Rolle

der Stadt Sinsheim als Knotenpunkt der Badischen Revolution. Dabei werden

verschiedene Ereignisse beleuchtet.

19:00 Uhr: Roman Knižka & OPUS 45 – 75 Jahre Grundgesetz. Eine wundervolle

Kombination aus Lesung und Konzert in der Dr.-Sieber-Halle. Das Grundgesetz wird von

seiner Entstehung bis heute unter die Lupe genommen. Zu Gehör gebracht werden

literarische, philosophische und humoristische Texte sowie Sitzungsprotokolle des

Parlamentarischen Rats, Briefe, Telegramme, Zeitungsartikel und vieles mehr. Die Musik

stammt unter anderem von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Paul

Taffanel, August Klughardt, Maurice Ravel und Henri Tomasi. Karten erhältlich in der

Buchhandlung Doll, dem Bücherland, der Tourist Info, der Stadtbibliothek oder Eventim

light für 12 Euro im Vorverkauf oder 14 Euro an der Abendkasse.

21:30 Uhr: Meet&Greet „Lebe Demokratie“ im Cafe SAM. Einen runden Abschluss für die

Besucher der "Langen Nacht der Demokratie" gibt es im Cafe SAM bei einem

Zusammenkommen. Interessierte können gerne am "Speach Dating" teilnehmen.

Neben diesen zeitlichen Angeboten, gibt es im Rahmen der „Langen Nacht der

Demokratie“ folgende Angebote den ganzen Abend zu entdecken:

 Litfaßsäule "Lebe Demokratie!" am Wächter in der Allee. Ein Kleinbus wird zur

Litfaßsäule und soll die Menschen auf die Wichtigkeit der Demokratie aufmerksam

machen. Schüler und Schülerinnen des Wilhelmi-Gymnasiums Sinsheim werden den

Begriff Demokratie mit Inhalten füllen.

 Bücherausstellung zum Thema Demokratie in der Stadtbibliothek. Zu den verlängerten

Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr im Rahmen der "Langen Nacht der Demokratie", gibt es

eine passende Bücherausstellung zum Thema Demokratie.

 Plakatausstellung "Mütter des Grundgesetzes" in Schaufenstern in der Innenstadt. Auf

17 Plakaten werden Lebensbilder von Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber

und Helene Wessel gezeigt – den vier weiblichen Mitgliedern des Parlamentarischen

Rates. Die Ausstellung wird in der Woche vom 1. – 6. Oktober 2024 zu sehen sein.

 Actionbound Rallye zu Orten der Demokratie in der Stadt. Schüler des Wilhelmi-

Gymnasium Sinsheim haben sich während ihrer Projekttage 2024 auf den Weg

gemacht, darüber nachzudenken, was die Menschen in Sinsheim an Demokratie

erinnert.

 Actionbound Rallye zu Medien zum Thema Demokratie in der Stadtbibliothek. Eine

Entdeckungstour durch die verschiedenen Angebote zu diesem Thema.

 Actionbound Rallye zum Thema "Die gescheiterte Revolution" im Stadtmuseum. Bei

dieser Rallye darf in guter, alter Detektivarbeit auf die Spuren des Schicksals der

Protagonisten der Badischen Revolution gegangen werden.

Weitere Informationen zur „Langen Nacht der Demokratie“ in Sinsheim und den

verschiedenen Angeboten sind auf sinsheim.de zu finden.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim