Seckenheim – 4. Radparade in Seckenheim mit dringendem Appell an die Stadtverwaltung

Seckenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits zum vierten Mal fand in Seckenheim die Radparade statt. Bei fantastischem Wetter begleiteten knapp 100 Radlerinnen und Radler am 21. September die 5 km lange Strecke

durch Seckenheim. Sehr erfreulich war, dass in diesem Jahr sehr viele Kinder und

Jugendliche teilgenommen haben, denn sie sind von den schwierigen und gefährlichen

Radwegen in Seckenheim maßgeblich betroffen. Auch Nina Wellenreuther, die Mannheimer

Grünen-Fraktionsvorsitzende, machte sich ein Bild vor Ort.

Vor allem die Hauptstraße ist den Initiatoren der Radparade, Radstark Seckenheim, nach

wie vor ein Dorn im Auge. Seit vielen Jahren weisen Radstark Seckenheim und die

Bezirksbeiräte in Seckenheim auf die unfallträchtige Hauptstraße hin und fordern von der

Stadtverwaltung ein Konzept für die gesamte Hauptstraße, damit diese für den Rad- und

Fußverkehr endlich sicherer wird.

Im Zeitraum Mai bis Juli haben sich nun weitere Unfälle mit teilweise sehr schweren

Verletzungen wie Gehirnerschütterung, Verletzungen im Gesicht sowie Brüche und

Verletzungen im Kieferbereich ereignet. Diese erneuten Unfälle machen aus Sicht von

Radstark Seckenheim den dringenden Handlungsbedarf mehr als deutlich.

Die Abschlusskundgebung fand auf dem Schlossplatz in Seckenheim statt. Die Initiative

Radstark Seckenheim richtete an das Rathaus in Mannheim den dringenden Appell, nun

schnell zu handeln. Radstark Seckenheim steht für einen konstruktiven Austausch mit der

Stadtverwaltung weiterhin zur Verfügung.

Partner in diesem Jahr waren die TSG Seckenheim, Pi Pizza und Eis am Neckar, der adfc

Unterer Neckar, der adfc Mannheim und Rund ums Rad.

Kontakt:

Radstark Seckenheim

E-Mail: radparade@gmail.com