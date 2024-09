Schifferstadt – Vortäge zu den Themen: “Jetzt Ihr Haus richtig verkaufen!” und „Wenn das Zuhause zu groß wird: So gelingt Ihnen der Abschied“

Über 40 Personen waren am diesjährigen Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar in Mutterstadt beteiligt. Tätig wurden die freiwilligen Helfer von 9 bis 13 Uhr diesmal an zwei Plätzen in Mutterstadt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Thorsten Leva und dem Projektleiter Michael Hemberger, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Mutterstadt, wurden die Arbeitswilligen in mehrere Projekt-Teams ... Mehr lesen »