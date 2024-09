Neckargemünd – Kreativ- und Kleidermarkt begeisterte Eltern und Kinder

Neckargemünd/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Kindergarten „Kunterbunt“ war spielen, stöbern und

kaufen angesagt

Der Kreativ- und Kinderkleidermarkt der Johannes-Diakonie hat erneut für Begeisterung gesorgt. Eltern konnten in

Kinderkleidern und Spielsachen aus zweiter Hand stöbern. Für Kinder

gab es eine Glücksrad-Aktion und viel Spielspaß auf dem

Außengelände. Gastgeber war der Kindergarten „Kunterbunt“ der

Johannes-Diakonie in der Straße „Am Kalkbrunnen“, der 30 Plätze im

Bereich Regelkindergarten und 12 Plätze im Schulkindergarten

bereithält.



Auch die zweite Ausgabe der Veranstaltung im laufenden Jahr kam

„super gut an“, sagte Kindergarten-Leiterin Sarah Striegel. „Wir hatten

mehr Nachfragen als Standplätze.“ Vor allem am Anfang herrschte

Hochbetrieb an den Verkaufsständen, wechselten Strampler,

Matschhosen, Bücher und Spiele die Besitzer. Eine besondere Aktion

hatte das Team zum Weltkindertag vorbereitet: Jedes Kind erhielt ein

Pixi-Buch zum Thema Kinderrechte.

Sarah Striegel zog am Ende ein durchweg positives Fazit. „Alle mit

denen wir gesprochen haben, waren begeistert.“ Die überschüssigen

Einnahmen von 200 Euro sollen nun in den Kauf einer

Schlummerlampe für die Krippenkinder fließen, ebenso in

Fördermaterial für Kinder mit Autismus, erklärte Striegel. Und der

nächste Kreativ- und Kinderkleidermarkt sei schon in Planung. Dann

soll auch die Tagespflege-Einrichtung der Johannes-Diakonie

RegioCare wieder mit dabei sein, die im selben Gebäude

untergebracht ist.

((Bild: 240924_Kinderkleidermarkt-Neckargemünd1.jpg)) Große

Auswahl beim „Kreativ- und Kinderkleidermarkt“. Fotos: Andreas Lang

((Bild: 240924_Kinderkleidermarkt-Neckargemünd2.jpg))

Kindergartenleiterin Sarah Striegel freute sich über geschäftiges

Treiben in den Kita-Räumen.

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach