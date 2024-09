Mutterstadt – Freiwilligentag 2024 – Zwei Locations gemeinsam verschönert!

Über 40 Personen waren am diesjährigen Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar in Mutterstadt beteiligt. Tätig wurden die freiwilligen Helfer von 9 bis 13 Uhr diesmal an zwei Plätzen in Mutterstadt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Thorsten Leva und dem Projektleiter Michael Hemberger, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Mutterstadt, wurden die Arbeitswilligen in mehrere Projekt-Teams eingeteilt. Dies übernahm im Sportpark Thomas Bauer, Mitorganisator und Leiter des Mutterstadter Bauhofs und Manuel Wind beim Micro-Park am Antzweg.

Angeleitet durch das Team des Bauhofs, begannen an beiden Stellen die Arbeiten.

Im Sportpark wurde die neue Bike-Area mit einem Dirt-Track vervollständigt. Die Vorarbeiten hierzu wurden über Wochen vom Bauhof, unter der Leitung von Marvin Metzger, getätigt. Sehr viel Muttererde wurde angehäuft und in Form gebracht. Hierzu gab es auch Unterstützung durch den ortsansässigen Garten- und Landschaftsbaubetriebs Gaa. Die Feinarbeiten, wie z.B. das Abziehen, das Festrütteln sowie die Begrünung der gesamten Anlage war die Aufgabe der freiwilligen Helfer. Tische und Bänke wurde ebenso montiert, welche zu Verweilen und Beobachten des Geschehens einladen sollen.

Der zweite Handlungsplatz war im Inneren des Orts. Am Antzweg. Hier wurde ein Micro-Park erstellt. Eine halbrunde Grünfläche wurde von den fleißigen Helfern unter Anleitung des Bauhof-Teams bearbeitet. Neben der Einsäumung mit Sandsteinen und Holzzäunen wurde die Begrünung mit Stauden und Büschen noch die Wildwiese angelegt.

Während des gesamten Aktionstages wurden freie Getränke und belegte Brötchen gereicht. Diese wurden von der Gemeindeverwaltung Mutterstadt zur Verfügung gestellt. Diese bedankt sich auch recht herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, den Spendern und allen, die zum reibungslosen Ablauf des Freiwilligentages 2024 in Mutterstadt beigetragen haben. Besonders hervorzuheben ist das Team des Mutterstadter Bauhofs, welches trotz Mehrfachbelastung durch diverse Veranstaltungen in kürzester Zeit die volle Unterstützung geleistet haben.

Die Veranstalter freuen uns schon auf den nächsten Termin in 2026 und den damit verbundenen Aufgaben.