Mannheim – Aktion für krebskranke Kinder: Benefiz-Flohmarkt am 28. September Neckarstadt

Mannheim / Neckarstadt – „Ein echtes Herzensprojekt!“ – Aktion für krebskranke Kinder: Benefiz-Flohmarkt am 28. September im Gemeindesaal St. Bonifatius, Neckarstadt

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den größten Unterschied machen – ein gebrauchtes Bilderbuch, ein Kinderhochstuhl oder ein Kuscheltier. Denn genau diese und viele andere gut erhaltene Dinge suchen beim Benefiz-KinderSachenMarkt am 28. September zwischen 9.30 bis 12 Uhr ein neues Zuhause – und das für einen guten Zweck. Im Gemeindesaal der katholischen St. Bonifatius-Kirche in der Neckarstadt wechseln nämlich die Flohmarktschätzchen zugunsten des Ortsverbands Mannheim der Deutschen Leukämieforschungshilfe (DLFH) die Besitzer. Der Erlös kommt also krebskranken Kindern und ihren Familien zugute.

Jeder Einkauf hilft

Mit seinem nach Größen und Altersgruppen vorsortierten breiten Angebot an gut erhaltener Second-Hand-Kinderkleidung, Babyausstattung, Spielzeug und Büchern bietet dieser Flohmarkt seit über 35 Jahren zweimal jährlich eine wunderbare Gelegenheit, nachhaltig einzukaufen und gleichzeitig den Geldbeutel zu schonen. Doch das Beste daran: Jeder Einkauf hilft! Denn die Verkäufer:innen verzichten freiwillig auf rund 40 Prozent ihres Erlöses, die direkt an die Aktion für krebskranke Kinder Mannheim gehen. Ein Kuchenbuffet, frische Waffeln, Brezeln und Getränke runden den Flohmarktbesuch ab, wobei auch dieser Erlös zu 100 Prozent in die Spendenaktion fließt.

Ehrenamtlich organisiert

Diese Unterstützung ermöglicht zahlreiche Begleitprojekte der DLFH Mannheim im Klinikalltag der jungen Patient:innen unter anderem durch Aktionen wie die Wunschfee oder den Klinikclown „Julchen“. Daher ist der Flohmarkt für das engagierte Team aus Ehrenamtlichen, das den Markt organisiert, mit Tatkraft oder Spenden unterstützt, „Ein echtes Herzensprojekt!“. (schu/ Bild: KinderSachenMarkt Mannheim)

Quelle: Katholisches Stadtdekanat Mannheim