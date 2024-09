Ludwigshafen – Pfalzbau: Flotte Swingnummern und träumerische Balladen warten am Samstag, 05.10.24, um 17 Uhr beim Café Concert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Café Concert: Comes Love

Flotte Swingnummern und träumerische Balladen warten am Samstag, 05.10.24, um 17 Uhr beim Café Concert Comes Love von Carolin Grein und der Sachs- Band im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen auf die Gäste. Den Gesang übernimmt wie immer Carolin Grein, be-gleitet von Stefan Ahrens am Piano, Jürgen Sachs an Bass und Gitarre und Till Weyrowitz am Schlagzeug. Als spezieller Gast steht Andreas Jamin an der Posaune auf der Bühne.

Das erste Café Concert der Spielzeit trägt den Titel eines Jazzstandards, dem eine Lebens-weisheit zugrunde liegt: laut Comes Love gibt es für nahezu jede Lebenslage einen Lösungs-vorschlag, ob es sich nun um nasse Füße, einen geplatzten Reifen oder Zahnschmerzen han-delt. Doch wenn einen die Liebe erwischt, ist dagegen kein Kraut gewachsen. Viele Stücke wurden zu Jazz Standards, die ursprünglich aus Musicals stammen, so zum Beispiel Too Darn Hot, das Cole Porter für das Musical Kiss me, Kate schrieb. My very good friend the milkman von Thomas „Fats“ Waller 1935 will mehr sein als eine einfache Hommage an den freund-lichen Milchmann.

Neben den Jazzstandards dürfen sich die Gäste auf eine Reihe Bossa-Nova-Balladen freuen, so zum Beispiel den portugiesischen Song Dindi von Antônio Carlos Jobim, eines der berühm¬testen Werke des Bossa-Nova.

Im Eintritt inbegriffen sind eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen!

Preise 17 € / ermäßigt 10 €

Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau Foto Carolin Grein © Roger Schwarz