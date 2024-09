Ludwigshafen – Bastelnachmittage für Kinder in der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Förderverein der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt (FöBiGa), Königsbacher Straße 14, bietet im Oktober gleich drei Bastelnachmittage für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren an. Am Dienstag, 1. Oktober 2024, wird ein Herbstbild gestaltet. Am 15. Oktober können die Kinder ein Eulen-Mobile basteln und am 29. Oktober, passend zu Halloween, gruselige Geister. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr. Geleitet wird der Kurs von Clarissa Kern. Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmenden-Zahl ist begrenzt, eine Anmeldung zu den Öffnungszeiten der Stadtteil-Bibliothek (dienstags und donnerstags) unter Telefon 0621 504-2588 ist erforderlich

