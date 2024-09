Landau – Riesenrad „City Star“ der Familie Göbel bietet ab 28. September besondere Ausblicke auf Landau – Spannende Events in luftiger Höhe geplant

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Südpfalzmetropole aus der Vogelperspektive: Riesenrad „City Star“ der Familie Göbel bietet ab 28. September besondere Ausblicke auf Landau – Spannende Events in luftiger Höhe geplant

Von London nach Landau: Es ist zwar nicht das London Eye, aber es stand schon im Londoner Hyde Park und ist mit rund 70 Metern Höhe das größte reisende Riesenrad der Welt! Von 28. September bis 27. Oktober gastiert das Riesenrad „City Star“ der Familie Göbel zu Ehren des Landauer Stadtgeburtstags auf dem Alten Meßplatz. 48 geschlossene, barrierefreie und klimatisierte Gondeln erlauben einen besonderen Blick über die Südpfalzmetropole – und wer möchte, bekommt mit dem Audioguide des städtischen Büros für Tourismus (BFT) Infos zur Stadt auf Hochdeutsch, Französisch oder Pfälzisch.

Neben der Höhe – das Riesenrad auf dem Mai- und Herbstmarkt ist „nur“ knapp 40 Meter hoch – wird das „City Star“ sich durch eine um 90 Grad gedrehte Position von den Riesenrädern auf dem Mai- und Herbstmarkt unterscheiden. Diese neue Perspektive auf Landau können Besucherinnen und Besucher ab der offiziellen Eröffnung am 28. September täglich genießen und damit beispielsweise auch das Spektakel zum Bréal-Marathon Landau am 3. Oktober von oben beobachten.

Rund ums Riesenrad wird es außerdem einen Gastrobereich geben mit Imbiss und gemütlichen Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Highlight wird zusätzlich ein umgebauter, amerikanischer Schulbus sein, der als exklusiver Weinausschank für Erfrischung sorgt.

Wem das nicht genug ist, für den hat das BfT-Team um Leiterin Nina Ziegler zwei besondere Veranstaltungen im Petto:

10. Oktober ab 18 Uhr: „Stadtjubiläum“ auf dem Riesenrad mit Riesenbrezel, Jubiläums-Cuvée und Wasser

19. Oktober ab 10 Uhr: Marktfrühstück

Tickets und weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es ab Montag, 9. September, im Büro für Tourismus im Rathaus oder im Internet unter www.landau-tourismus.de.

Auch der Riesenrad-Betreiber Göbel hat vier besondere Dinner-Veranstaltungen mit Drei-Gänge-Menü auf dem Riesenrad geplant: So gibt es am 7. Oktober eine Oktoberfest-Veranstaltung, am 8. Oktober einen Abend mit spanischen Tapas, am 21. Oktober wird ein Pfälzer Abend und am 22. Oktober ein Italienischer Abend gefeiert.

Tickets und Informationen zu diesen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.riesenrad-citystar.de.

Außerdem zum Vormerken: Rund um das Riesenrad findet vom 25. bis 27. Oktober ein Street Food-Festival statt. Auch ein Helfertag für die Blaulichtfamilie ist geplant.

Bildunterschrift: Von 28. September bis 27. Oktober gastiert das Riesenrad „City Star“ der Familie Göbel zu Ehren des Landauer Stadtgeburtstags auf dem Alten Meßplatz. (Quelle: Göbel)

Quelle – Stadt Landau in der Pfalz.