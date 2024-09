Ladenburg – Straßensperrung anlässlich des Antikmarktes

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) Dieses Jahr findet zum vierten Mal am Sonntag, 6. Oktober 2024 von 11 bis 17 Uhr ein Antikmarkt mit dem Veranstalter „Schöne Märkte“ rund um das Lobdengau-Museum statt. Auf etwa 400 lfd. Metern werden Händlerinnen und Händler aus ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich, Ungarn, Tschechien, Niederlande, Frankreich und Belgien mit Antiquitäten und edlem Trödel – Biedermeier, Jugendstil, Art Deco, Dinge aus den 1950er- und 1960er-Jahren sowie vieles mehr anbieten. Darüber hinaus wird der Einzelhandel wird von 13 bis 18 Uhr mit einem Verkaufsoffenen Sonntag das Angebot in der Altstadt bereichern.

Für den Antikmarkt wird die Hauptstraße ab Ecke Mühlgasse bis Dr. Carl-Benz-Platz am Sonntag, dem 6. Oktober 2024 von 6 bis 19 Uhr komplett gesperrt. Während dieser Zeit besteht in diesem Straßenabschnitt ein Parkverbot, eine Zu- und Abfahrt ist nicht möglich. Im selben Zeitfenster werden auch die Parkplätze direkt vor der Dalberg-Grundschule in der Lustgartenstraße für Marktstände abgesperrt.

Anliegerinnen und Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge in diesem Zeitraum nicht in den genannten Bereichen abzustellen.

Die Stadtverwaltung Ladenburg bittet um Beachtung und Verständnis.