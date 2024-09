Karlsruhe – Jetzt anmelden und Junior-Coach werden!

Karlsruhe. Auch in diesem Schuljahr bietet der bfv einen zentralen DFB-Junior-Coach-Lehrgang für Mädchen und Jungen in der Sportschule Schöneck an. Die Anmeldung erfolgt über die Schule.

Der DFB-Junior-Coach schafft für fußballbegeisterte Schüler*innen ab 15 Jahren eine Einstiegsmöglichkeit in die lizensierte Trainer*innentätigkeit. Nach dem Lehrgang unterstützen die Jugendlichen sowohl Lehrkräfte ihrer Schule bei fußballerischen Sportangeboten außerhalb des Unterrichts als auch Trainer*innen im Vereinstraining und können so schon früh als fachkundige Coaches zum Einsatz kommen.

Bei der Ausbildung steht nicht nur das sportspezifische und fußballerische Fachwissen im Mittelpunkt, auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung spielt eine wichtige Rolle. Darüber hinaus erhalten die teilnehmenden Jugendlichen die Möglichkeit, bereits frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Nach der Ausbildung steht deshalb ein Praxisjahr im Kinderfußball an der eigenen Schule, an kooperierenden Grundschulen oder im Verein an.

Der bfv bietet eine zentrale Junior-Coach-Ausbildung für Mädchen und Jungen in der Sportschule Schöneck an, die aus zwei Wochenendlehrgängen besteht. Die Termine für den nächsten Lehrgang sind folgende:

• Teil 1: 03.02. – 05.02.2025

• Teil 2: 10.03. – 11.03.2025

Das Anmeldefenster ist vom 23. September bis zum 11. Oktober geöffnet. Die Anmeldung erfolgt über die Schulleitung der jeweiligen Schule. Das dafür benötigte Meldeformular ist über die Schule oder online unter https://lis.kultus-bw.de erhältlich.

MFM, 23.09.2024

Foto Sonnick