Kandel – Mit 2,18 Promille auf der #A65 unterwegs

Karlsruhe. Auch in diesem Schuljahr bietet der bfv einen zentralen DFB-Junior-Coach-Lehrgang für Mädchen und Jungen in der Sportschule Schöneck an. Die Anmeldung erfolgt über die Schule. Der DFB-Junior-Coach schafft für fußballbegeisterte Schüler*innen ab 15 Jahren eine Einstiegsmöglichkeit in die lizensierte Trainer*innentätigkeit. Nach dem Lehrgang unterstützen die Jugendlichen sowohl Lehrkräfte ihrer Schule bei fußballerischen