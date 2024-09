Haßloch – Küchenbrand in Mehrfamilienhaus – Schnelles Eingreifen der Feuerwehr Haßloch verhinderte Schlimmeres

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23.09.2024 kam es in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße zu einem Küchenbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Haßloch wurde um 19.58 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen alarmiert. Mit 30 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen rückte die Feuerwehr zur Einsatzstelle aus. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung mit einem C-Rohr in die betroffene Wohnung vor. Alle Bewohner konnten durch die Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und wurden während des Einsatzes in einer benachbarten Halle betreut. Der Brand konnte schnell lokalisiert und auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. Bis auf die betroffene Wohnung sind alle weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses bewohnbar. Außerdem waren die Polizei, die Gemeindewerke Haßloch, der kommunale Vollzugsdienst sowie der Feuerwehrdezernent vor Ort.



Qelle Feuerwehr Haßloch

