Weinheim – Feuerwehr sucht Unfallopfer – Verkehrsunfall im Brunnweg

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Weinheimer Feuerwehr musste am Wochenende wieder einige Feuerwehreinsätze abarbeiten. Die Brandschützer rückten zur Überlandhilfe nach Hirschberg aus, um die örtliche Feuerwehr beim Brand in einer Party Location zu unterstützen. Im Brunnweg kam es zu einem Verkehrsunfall, während zwei Verletzte versorgt werden konnten, wurden zwei weitere vermisst und gesucht. Weinheim. [RM] In der Nacht auf Samstag kam es gegen 4 Uhr zu einem Brand in einer Party Location in Hirschberg-Großsachsen. Daher wurde die Weinheimer Feuerwehr zur Überlandhilfe in die Großsachsener Straße gerufen und unterstützte die örtliche Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Am Samstagmittag rücke die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt dann 13:30 Uhr erneut aus. In der Fichtestraße wurde eine Person in hilfloser Lage vermutet. Der Einsatz konnte aber abgebrochen werden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Bewohner sich nicht in einer Notsituation befand, sondern bereits in einer Einrichtung betreut und versorgt wurde.



Gegen 16:30 Uhr ging es dann für die Feuerwehr auf den Sportplatz in der Birkenauer Talstraße. Hier war es zu einem medizinischen Notfall gekommen, weshalb die Polizei im Rahmen der Amtshilfe einen Sichtschutz anforderte. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte der Abteilung Stadt errichtet. Die Psychosoziale Notfallversorgung der Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und betreute Ersthelfer und Angehörige. Für den nächsten Einsatz wurden dann die Einsatzkräfte der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen alarmiert. Gegen 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße Hinter den Gärten gerufen, nachdem Dieselkraftstoff vor einem Wohnhaus ausgelaufen war. Die Feuerwehr sicherte und erkundete die Einsatzstelle. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde eine Fachfirma nachgefordert, um die Straße zu reinigen.



Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich dann gegen 0:45 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Über einen sogenannten automatischen E-Call Notruf wurde die Hilfskräfte über den Verkehrsunfall im Brunnweg alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein VW-T-Roc mit mehreren Personen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Während sich der Rettungsdienst um zwei verletzte Personen kümmerte, unterstützte die Feuerwehr die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle. Auch der Brandschutz wurde sichergestellt und die Unfallstelle großflächig ausgeleuchtet. Um einen besseren Zugang zu dem Fahrzeug zu bekommen, mussten mit der Kettensäge mehrere Bäume und Sträucher gefällt werden. Aufgrund weiterer Erkenntnisse an der Einsatzstelle, wurden weitere Unfallbeteiligte vermisst. Aus diesem Grund unterstützte die Feuerwehr mit mehreren Trupps die Personensuche im nahen Umfeld und den Feldern des Unfallorts. Die Suche blieb erfolglos und wurde in Absprache mit der Polizei beendet. Nachdem sich die Feuerwehr auch um die auslaufenden Betriebsstoffe gekümmert hatte und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt hatte, um eine weitere Brandgefahr auszuschließen konnte der Einsatz für die Wehr beendet werden. Zur Schadenshöhe und Unfallursache können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Quelle

Bilder: Feuerwehr

Text: Ralf Mittelbach