Haßloch – Sporttag der Polizeidirektion Neustadt – ein Erfolg!

Haßloch/Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto “Fit für die Verbrecherjagd?” fand am vergangenen Samstag, 21.09.2024 in der Zeit von 13 – 16 Uhr auf dem Sportplatz Haßloch der erste Sporttag der Polizeidirektion Neustadt statt. Bei wunderbarem Septemberwetter nahmen 30 Jugendliche und junge Erwachsene die Challenge an und stellten sich den Disziplinen des polizeilichen Auswahlverfahrens: Klimmzughang, Standweitsprung, 100m Lauf und zum Abschluss der Cooper Lauftest galt es zu bewältigen. Das Geforderte haben die meisten der Teilnehmer locker geschafft, wenige sollten noch etwas trainieren bevor sie sich dem tatsächlichen Sporttest stellen. Was aber alle hatten, war Spaß.

Auch uns, den Einstellungsberatern der Polizeiinspektionen Bad Dürkheim, Haßloch, Neustadt und er Kriminalinspektion Neustadt, hat der Tag viel Freude bereitet. Ihr wart einfach super! Ein gelungenes Event mit Wiederholungsbedarf – freut euch schon auf den Sporttag 2025.