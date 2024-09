Speyer – Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagnacht, kurz vor halb Eins missachtete ein 18-jähriger PKW-Fahrer die Vorfahrt eines 67-jährigen PKW-Fahrers im Kreuzungsbereich der Iggelheimer Straße / Landwehrstraße / Friedrich-Ebert-Straße / Kurt-Schumacher-Straße. Der 18-Jährige fuhr auf der Iggelheimer Straße in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße, der 67-Jährige fuhr auf der durch das Verkehrszeichen “Vorfahrtsstraße” bevorrechtigten Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Landwehrstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Bei der Kollision wurde der 67-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Heranwachsende blieb unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel nicht in Betrieb. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Fahrbahn fachmännisch gereinigt werden.

