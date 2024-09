Speyer – Die Speyerer Winkeldruckerey startet mit den Druckerwochenenden in die neue Saison

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Ende September laufen die Andruckpressen in der Speyerer Winkeldruckerey wieder auf Hochtouren: Im Winterhalbjahr werden an sechs Wochenenden renommierte Handpressendrucker*innen zu Gast sein, welche in der Winkeldruckerey arbeiten und ihre Druckkunst präsentieren. Bei „offener Werkstatt“ wird samstags und sonntags, jeweils 11 bis 18 Uhr, im Kulturhof geschnitzt, gesetzt und gedruckt. Besuchende können den Künstler*innen bei der Arbeit über die Schulter schauen.

„Die Druckerwochenenden in der Winkeldruckerey bieten nicht nur eine einzigartige Gelegenheit, die Druckkunst hautnah zu erleben, sondern auch den kreativen Austausch mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern zu fördern“, betont Bürgermeisterin Monika Kabs.

Den Auftakt der Druckerwochenenden am 28. September 2024 und 29. September 2024 gestaltet Betina Müller, die in der vergangenen Saison krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste. Betina Müller studierte Visuelle Kommunikation an der Hochschule der Künste Berlin und war Meisterschülerin bei Prof. Helmut Lortz. Von 1984 bis 1994 betrieb sie freiberuflich ihr Atelier, wo sie für Auftraggeber aus den Bereichen Kunst, Musik, Didaktik sowie für kulturelle Institutionen und Verlage arbeitete. Von 1992 bis 2016 war Müller als Professorin für Typografische Gestaltung an der Fachhochschule Potsdam tätig. Seit 1994 leitet sie den vacat verlag in Potsdam. Heute lebt und arbeitet sie in Potsdam und Berlin. Müller ist eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der typografischen Gestaltung und visuellen Kommunikation.

Am 26. Oktober 2024 und 27. Oktober 2024 ist mit Ines von Ketelhodt und Peter Malutzki ein Duo zu Gast in der Winkeldruckerey. Das Jahr beschließt am 23. November 2024 und 24. November 2024 der Schweizer Hans Peter Dubacher, der mit den längst vergessenen Bleisatz-Schmuckelementen experimentieren wird. Mit Urte von Maltzahn-Lietz kehrt am 25. Januar 2025 und 26. Januar 2025 ein bekanntes Gesicht in die Winkeldruckerey zurück. Mit der Gruppe augen:falter hat sie viele Interessierte bereits in der Kult(o)urnacht 2023 mit ihrem Linolschnitt begeistert. An den letzten beiden Druckerwochenenden folgen zwei Gäste aus der Pfalz: der in Maikammer lebende Stefan Kindel am 22. Februar 2025 und 23. Februar 2025 sowie zum bundesweiten Tag der Druckkunst am 15. März 2025 und 16. März 2025 die Landauerin Nicole Bellaire.