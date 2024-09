Speyer – Diakonie Aktionstag Kunst, Gesang und Tanz

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das diakonische Werk Pfalz lädt Interessierte dazu ein, das vielfältige Beratungsangebot aus ganz neuem Blickwinkel kennenzulernen: Am Samstag, 28. September, wird Agim Kaptelli, Vorstand Soziales und Freiwilligendienste, um 15 Uhr und um 16:30 Uhr durch die Ausstellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung“ in Speyer führen. Anhand ausgewählter Exponate werden verschiedene Arbeitsfelder des Diakonischen Werks erläutert. Ergänzt werden die Führungen durch ein Chorkonzert und eine Tanzperformance. Treffpunkt für alle Veranstaltungspunkte ist der Beratungsbus „Diakom“ der als mobiles Beratungsangebot an dem Tag von 12 bis 17 Uhr in Speyer, Maximilianstraße, Höhe Geschirrplätzel, Station macht. „Mit unserer täglichen Arbeit in unseren Beratungsstellen stehen wir allen hilfesuchenden Menschen zur Seite, unabhängig von Religion und Herkunft. Ausgrenzung möchten wir im Kleinen wie im Großen konsequent etwas entgegensetzen.

Die Kunstausstellung bietet einen ungewöhnlichen Ausgangspunkt um vorzustellen, in welchen Bereichen wir als Diakonisches Werk für die Menschen der Region in belastenden Lebensphasen da sind “, so Agim Kaptelli. Am Samstag, 28. September, wird von 12 bis 17 Uhr auf der Maximilianstraße in Höhe des Geschirrplätzels, der Beratungsbus des Diakonischen Werks Station machen. Das „Diakom“ ist ein mobiles Beratungsangebot. Mitarbeitende aus der Sozial- und Lebensberatung sowie der Migrationsberatung werden an diesem Tag über ihr Angebot informieren. Am Aktionstag dient der Bus zudem als Treffpunkt für Führungen durch die Ausstellung. Jeweils vor den Führungen findet am Beratungsmobil das Konzert des multikulturellen Projektchors „SingFried“ sowie die Tanzperformance statt.

Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.