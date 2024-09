Neustadt an der Weinstraße – VdK Lachen-Speyerdorf-Duttweiler – Neuer Vorstand gefunden

Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem eindringlichen Aufruf wandte sich Ruth Groll vom Kreisverband Neustadt am Samstag an die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Lachen-Speyerdorf-Duttweiler. Werde kein neuer Vorstand gefunden, müsse der Ortsverband aufgelöst werden. Seit mehreren Jahren hat der Ortsverband, der mit 430 Mitgliedern zu den größeren Vereinen in Lachen-Speyerdorf und Duttweiler gehört, keinen aktiven Vorstand mehr. Unter den Anwesenden des Herbstfestes des Ortsverbandes befand sich auch Claus Schick, Landtagsabgeordneter und ehemalige Ortsvorsteher von Neustadts größtem Weindorf. Er rief die Mitglieder auf, den Ortsverband zu erhalten. Der Sozialverband VdK sei ein gutes Beispiel für Solidarität und eine starke Unterstützung für Menschen, die der Hilfe bedürften. Auch für den Zusammenhalt im Ort sei die Gemeinschaft unter den Mitgliedern wichtig. Schick erklärte sich bereit, den Vorsitz zu übernehmen, wenn sich weitere Mitglieder für einen kommissarischen Vorstand fänden. Seinem Aufruf folgten als Stellvertreterin Angelika Reif, als Schatzmeisterin Edeltraut Knerr, als Schriftführer Dr. Andreas Böhringer und als Beisitzer Rosemarie Biegel, Regina Zwing, Wolfgang Güllich und Wolfgang Rühling.



Im Frühjahr soll dieser Vorstand in einer weiteren Mitgliederversammlung endgültig gewählt werden.

Eigentlicher Anlass des Herbstfestes war das gesellige Beisammensein im Ortsverband. Dieses kam dann auch nicht zu kurz. Nach einer Begrüßung durch die Ortsvorsteherin Fabienne Gerau-Frisch und einem Bericht zur Arbeit des Kreisverbandes durch Ruth Groll erfolgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Seit 50 Jahren ist Getrud Sommerauer Mitglied im VdK, sie erhielt die goldene Ehrennadel des Sozialverbandes. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Nora Koppa geehrt. Neben der stolzen Zahl von 27 Mitgliedern, die seit zehn Jahren im Ortsverband sind, wurden für 20 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet: Andreas Redel, Klaus Schneider, Ute Klohr, Sabine Stahler, Ralf Schuster, Hilde Stein und Rainer Gemming. Mit einem fröhlichen Konzert des Kinderchors „Die Notenhüpfer“ endete das VdK-Herbstfest mit einem gemeinsamen Essen.

