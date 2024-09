Mannheim – Leicht verletztes Kind nach Auffahrunfall

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag gegen 16:10 Uhr fuhr eine 28-jährige VW-Fahrerin in der “Untermühlstraße” womöglich infolge von Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes eines 34-jährigen Mannes auf. Bei den auf der Rückbank mitfahrenden Kindern der 28-jährigen Fahrerin zog sich ein sechsjähriger Junge eine Schürfwunde zu. Alle übrigen Personen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 21.000 Euro.

