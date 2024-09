Mannheim – Glaube im Spiel: Gottesdienst als interaktives Abenteuer – Gruppen können sich bis 18. Oktober Spielzeit in der Jugendkirche SAMUEL buchen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Katholisches Stadtdekanat Mannheim) – „Stell dir vor, du betrittst die Kirche und vor Dir liegt ein gigantisches Spielfeld“, so beschreibt Jugendkirchenreferent Arturo Mispireta den Anblick, der sich Besucher:innen ab dem 24. September in der katholischen Liebfrauenkirche (Luisenring 33) bietet. Statt Stille und Andacht herrscht hier bis zum 18. Oktober eine Atmosphäre wie in einem spannenden Live-Action-Brettspiel. „Vision Create“ nennt sich das Gottesdienstformat.

Was im ersten Moment unorthodox klingt, könnte kaum passender sein für Jugendliche, die auf der Suche nach neuen Wegen sind, ihren Glauben zu erleben. Denn sie selbst sind die Spielfigur, der Raum wird zum persönlichen Abenteuer. Unter dem Motto „SIN(N)“ dreht sich alles um die Themen Sünde (im Englischen „sin“) und den Sinn des Lebens.

Trockene Theorie – Fehlanzeige. Alle bewegen sich auf einem von fünf spannenden Wegen: dem Weg des Jona, der Route des Königs der Löwen, dem Pfad der Musik, der Geschichte des verlorenen Sohnes oder – wer mutig ist – auf dem Emmausweg, der nur zu zweit bewältigt werden kann.

Ein Gottesdienst als Brettspiel? „Ja, das funktioniert!“, erklärt Mispireta. Jede Wegkreuzung, jede Interaktion mit Mitspieler:innen eröffnet neue Perspektiven und macht das Thema Glaube auf eine erfrischend dynamische Weise erlebbar. Aber Vorsicht – da gibt es auch das „Drachenfeld“! Wer Pech hat und dort landet, muss in den Kirchenkeller, um sich dem virtuellen Drachen zu stellen. „Von dort führt der Weg nur weiter, wenn der Drache besiegt wurde“, erklärt der Jugendkirchenreferent mit einem Grinsen.

Die Idee zu „Vision Create“ entstand während der Jugendkonferenz von 2020, die neue, flexible und kreative Gottesdienstformaten einforderte. Das Team der SAMUEL-Jugendkirche hat diese Wünsche nicht nur gehört, sondern zusammen mit Jugendlichen in eine innovative Spielumgebung verwandelt, die Liturgie und Spaß verbindet. „Vision Create“ hole Jugendliche genau da ab, wo sie sich gerne aufhalten: in der Welt des Spiels. Mispireta schwärmt: „Jeder Gottesdienst verläuft anders – je nach Würfelglück und Tempo erleben Teilnehmende ihren eigenen Weg. Das macht es auch für uns in der Vorbereitung total spannend.“

Jugendgruppen und Schulklassen können sich ihre Gottesdienst-Spielzeit in der Jugendkirche direkt bei Arturo Mispireta per E-Mail an arturo.mispireta@kathma-jugend.de oder telefonisch unter 0621/300 85 156 buchen. Weitere Informationen zur Jugendkirche SAMUEL gibt es unter www.jugendkirche-samuel.de (schu/ Bild: Jugendkirche SAMUEL)

