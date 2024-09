Ludwigshafen – Versuchter schwerer Raub – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Freitagnachmittag (20.09.2024, gegen 15:30 Uhr) wurde ein 16-Jähriger von einem anderen Jugendlichen in einem Discounter in der Hochfeldstraße mit einem Klappmesser bedroht und aufgefordert Geld herauszugeben. Der 16-Jährige riss seinen Kontrahenten zu Boden und konnte flüchten. Der Täter floh ebenfalls.

Er wird wie folgt beschrien: männlich, bekleidet mit grauem Sweatshirt und blauen Jeanshosen.

Haben Sie die Tat beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .