Ludwigshafen – Unfall auf der Maudacher Straße – Sachschaden von rund 80.000 € – Maudacher Straße war in Fahrtrichtung Maudach gesperrt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Sonntagabend (22.09.2024, gegen 19 Uhr) verlor ein 24-jähriger Autofahrer beim Abbiegen vom Friesenheimer Weg in die Maudacher Straße die Kontrolle über sein Auto. Das Auto schleuderte in der Folge gegen den Bürgersteig und gegen einen Baum. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Der Beifahrer erlitt keine Verletzungen. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und schilderten, dass der 24-Jährige seinen hochmotorisierten BMW X5 grundlos stark beschleunigte. Daher wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts eines verbotenen Straßenrennens gegen den Fahrer ermittelt.

