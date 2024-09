Ludwigshafen – Gedenken an Monsignore Erich Ramstetter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ludwigshafener Ehrenbürger wäre am 20. September 99 Jahre alt geworden – Grab fertiggestellt

Am Freitag, 20. September 2024, wäre der frühere Ludwigshafener Dekan Monsignore Erich Ramstetter 99 Jahre alt geworden. Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Dekan Dominik Geiger besuchten aus diesem Anlass das Grab des Ludwigshafener Ehrenbürgers auf dem Friesenheimer Friedhof und gedachten der Verdienste des engagierten Wegbegleiters von Kirche und Stadt.

Jutta Steinruck und Dominik Geiger freut es besonders, dass rechtzeitig zum 99. Geburtstag von Monsignore Erich Ramstetter der Grabstein aufgestellt worden ist. „Monsignore Erich Ramstetter war für die Gemeinde St. Josef, Friesenheim und ganz Ludwigshafen eine Konstante“, sagt Dekan Dominik Geiger. Besonders eng war der am 20. September 1924 geborene Geistliche mit der Friesenheimer Gemeinde St. Josef verbunden. Hier wirkte er vom 1. Oktober 1960 an zuerst als Pfarrer und ab 5. Oktober 1971 bis zu seinem Ruhestand 1998 als Dekan an der katholischen Kirche St. Josef. Noch mit weit über 90 Jahren ließ er es sich nicht nehmen, in „seiner“ Kirche noch Gottesdienste zu feiern.

„Ramstetters Wirken ist bis heute zu spüren und er genießt ein sehr hohes Ansehen auch aufgrund seiner Menschlichkeit“, würdigt ihn Dominik Geiger. Er selbst sei sehr dankbar, dass er seinen Vor-Vorgänger im Amt als Dekan und auch als Pfarrer an St. Josef und St. Gallus noch persönlich kennenlernen durfte.

Auch die Ökumene war dem Seelsorger ein großes Anliegen und er engagierte sich in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK). Als Dekan hat er sich sehr für die Stadt eingesetzt und in zahlreichen Ausschüssen und Gremien mitgewirkt, unter anderem beim Stadtjugendring und im Jugendhilfeausschuss. „Auch die Grundlagen für den Bau der Heinrich-Pesch-Siedlung sind durch Monsignore Ramstetter gelegt worden“, sagt Geiger.

Monsignore Ramstetter war zudem vielfältig in Vereinen und Verbänden ehrenamtlich engagiert. Zudem gründete er eine eigene Stiftung, die musikalische Projekte fördert. Die Partnerschaft mit Dessau, heute Dessau-Roßlau, in Sachsen-Anhalt lag ihm besonders am Herzen. Eine enge Freundschaft verband Monisgnore Erich Ramstetter mit dem früheren Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl.

Bild (Geiger): Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Dekan Dominik Geiger am Grab von Monsignore Ramstetter

Quelle Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen