Ludwigshafen – 22-jähriger dreht durch und wirft Gegenstände an Häuserfenster

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntagmorgen (22.09.2024) hatte ein 22-Jähriger im Ebereschenweg ein Fenster eines Hauses beschädigt. Kurz darauf warf er im Nadlerweg einen Briefkasten gegen ein Fenster eines weiteren Hauses. Der Bewohner bemerkte dies und es eskalierte ein Streit zwischen dem 22-Jährigen und dem Bewohner. Der 22-Jährige schlug dem Bewohner mit einem Teleskopschlagstock mehrfach auf den Kopf. Diesem gelang es den Angreifer zu Boden zu bringen und festzuhalten. Zwischenzeitlich waren weitere Nachbarn zur Hilfe geeilt und halfen den 22-Jährigen unter Kontrolle zu halten, bis die alarmierten Polizeikräfte eintrafen. Der angegriffene Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde zur Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus an den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen übergeben

Quelle Polizei Rheinpfalz

Foto Kommunalen Vollzugsdienst (KVD)

