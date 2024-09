Heppenheim – Öffentliche Themenführung zum 150. Geburtstag Georg Metzendorfs – 29. September um 10:30 Uhr

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) – Anlässlich des 150. Geburtstages des Architekten, Stadtplaners und Designers Georg Metzendorf veranstaltet die Stadt Heppenheim am Sonntag, den 29. September, um 10:30 Uhr eine öffentliche Themenführung bei der Interessierte auf Metzendorfs Spuren wandeln können. Stationen sind unter anderen das „Mutterhaus der Vinzentinerinnen”, das „Hotel Halber Mond”, das „Höhnsche Villenviertel” und das ehemalige „Kaufhaus Mainzer”.

Zwischen 1897 und 1905 entwickelten die Heppenheimer Brüder Georg und Heinrich Metzendorf ihren charakteristischen Heimatstil, mit dem sie die gesamte Region prägten. Die Gebrüder schufen in dieser Zeit zahlreiche Landhäuser, Schulen und Sakralbauten entlang der Bergstraße. 1905 schied Georg Metzendorf aus dem Büro seines Bruders Heinrich aus und machte sich als Architekt selbstständig. Er erlangte Bekanntheit durch den Bau sogenannter „Kleinwohnhäuser”. Umgesetzt wurden diese auf der Margarethenhöhe in Essen und in den Gartenstädten Hüttenau und Hellerau. Auf der Weltausstellung in Brüssel 1910 zeigte Georg Metzendorf erste Fertighäuser. Er gilt heute als ein Wegbereiter des sozialhumanen Städtebaus. Das „Mutterhaus der Vinzentinerinnen” in Heppenheim entstand in seiner späten Schaffensperiode ab 1925.

Treffpunkt für die 120-minütige Themenführung ist der Marktplatz. Der Teilnehmer-beitrag beläuft sich auf 6,00 € pro Erwachsenen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist Information Heppenheim unter 06252 13-1171/-1172.