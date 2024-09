Heidelberg – Unfall im Übergang von der B 3 auf die B 535 – Lkw verliert Anhänger – NACHTRAG

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Bereits gegen 04:10 Uhr ereignete sich im Übergang von der B 3 auf die B 535 in Richtung der Speyerer Straße in Heidelberg-Kirchheim ein Unfall, bei dem ein alleinbeteiligter LKW seinen Sattelauflieger verlor und dieser auf der Leitplanke zum Stillstand kam. Die Auffahrt ist deshalb aktuell in Fahrtrichtung Speyerer Straße ... Mehr lesen »