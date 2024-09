Germersheim – Grillfest des Landkreises Germersheim und der Betreuungsvereine

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Das Fest heute soll eine kleine Anerkennung sein – für Ihr Engagement an Ihren Mitmenschen und für die Gesellschaft“, so Jürgen Stegner, Mitarbeiter der Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung Germersheim beim traditionellen Grillfest, zu dem der Landkreis Germersheim auch in diesem Jahr ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer eingeladen hatte. In seiner Ansprache würdigte Stegner das Engagement der Ehrenamtlichen und sicherte ihnen auch weiterhin die Unterstützung des Landkreises zu. Die Betreuerinnen und Betreuer nutzten die Zeit an der Grillhütte Kandel nicht nur zum geselligen Miteinander; wichtig war auch der Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Betreuungsbehörde und der Betreuungsvereine des Landkreises Germersheim. Die Malteser aus Hatzenbühl hatten sich an diesem Tag einmal mehr engagiert und sich professionell um die Verpflegung an diesem Tag gekümmert. Die Musikgruppe „Bund“ der Lebenshilfe Germersheim sorgte für die musikalische Umrahmung.

„Derzeit gibt es im Landkreis Germersheim rund 900 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer für insgesamt zirka 1.600 Personen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Wir freuen uns, wenn sich noch viele weitere Menschen finden, die sich für dieses Ehrenamt interessieren oder gar ausbilden lassen“, so werben Landrat Dr. Fritz Brechtel und Sozialdezernent Christoph Buttweiler um Nachwuchs für dieses Ehrenamt. Der nächste Grundkurs findet allerdings erst wieder im März 2025 statt. Informationen gibt es heute schon bei der Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung Germersheim (Tel. 07274 / 53 264; E-Mail an j.stegner@kreis-germersheim.de), beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Germersheim (Tel. 07274 / 7078211; E-Mail margareta.klein@skfm.de) dem Betreuungsverein der Lebenshilfe Germersheim (Tel. 07271 / 5050341; E-Mail bast@lebenshilfe-ger.de) oder dem Betreuungsverein der AWO Kandel (Tel. 07275 / 8919; E-Mail: lossin@awo-kandel.de).