Frankenthal – Städtische Musikschule Frankenthal lädt ein

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bislang unbekannter Ursache brach am 23.09.2024, um 01:50 Uhr, ein Feuer an einem Porsche Panamera in der Kriemhildstraße aus. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Die Polizei kann eine Brandstiftung derzeit nicht ausschließen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der ... Mehr lesen »