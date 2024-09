Frankenthal – Neue Ausstellung im Kunsthaus Frankenthal – Michael Mucha zeigt „sakral profan“

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Samstag, 28. September ist im Kunsthaus Frankenthal die Ausstellung „sakral profan“ von Michael Mucha zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, 27. September um 19 Uhr statt. Die Eröffnung übernimmt Bürgermeister Bernd Knöppel, der Künstler wird selbst in die Ausstellung einführen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von Elke Wunderle. Am Sams-tag, 28. September ist Michael Mucha von 14 bis 16 Uhr vor Ort und beantwortet Fragen zu seinen Werken.

Über die Ausstellung

Die Landschaftsfotografien von Michael Mucha zeigen Sakral- und Profanbauten sowohl im urbanen Raum als auch in einer klösterlichen Abgeschiedenheit atmosphärisch in Schwarz-Weiß und seltener in Farbe verdichtet. Die Architektur und ihr Umraum erscheinen mal dra-matisch, mal verträumt oder mystisch und zeigen Bezüge zur deutschen Romantik eines Caspar David Friedrichs. Neben den teils intakten, teils ruinenhaften Schlössern, Kirchen, Klöstern, Türmen, Brücken und Industrieanlagen in Deutschland und Belgien hat sich in der Serie „Relikte einer untergegangenen Zeit“ Serbien als neues Betätigungsfeld aufgetan; in den sich nun selbst überlassenen Überresten der vertriebenen Donauschwaben lassen sich Ver-fall, Wehmut und Trauer geradezu greifen. Diese zumeist menschenleeren Schwarz-Weiß-Fotografien erhalten durch eine experimentelle Fototechnik und die digitale Bearbeitung einen spezifisch dramatischen und teilweise verstörenden Charakter.



Über den Künstler

Michael Mucha, geboren 1970 in Frankenthal, studierte von 1992 bis 1998 Bildende Kunst und Germanistik in Mainz. Von 1994 bis 1998 verbrachte Arbeitsaufenthalte in Frankreich. Nach dem 1. und 2. Staatsexamen (1998 und 2000) folgte seine Lehrtätigkeit, die bis heute andauert. Von 2006 bis 2009 war Mucha für einen weiteren Arbeitsaufenthalt in Belgien. Er lebt und arbeitet in der Verbandsgemeinde Diez.

Dies ist seine erste Einzelausstellung im Kunsthaus Frankenthal. 1996 war ein Werk von ihm bei der damaligen Ausstellung des Perron-Kunstpreises in der Sparte Malerei zu sehen.