Edesheim – Überladung mit Maische

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim. Ein 18-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am Freitag gegen 13:30 Uhr einen 21-Jährigen durch einen Stich mit einem Messer in den Oberkörper schwer verletzt zu haben. Aus bislang unbekannten Gründen soll es zwischen den zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung in den K2-Quadraten gekommen ... Mehr lesen »