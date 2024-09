Bobenheim-Roxheim – Alleinunfall einer 86-Jährigen Autofahrerin nach Medikamenteneinnahme

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagvormittag, den 22.09.2024, kam in Bobenheim-Roxheim in der Frankenthaler Straße gegen 11:00 Uhr im Kreisverkehr eine 86-Jährige Fahrerin von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Ihr Auto wurde ebenso beschädigt. Die Fahrerin erlitt durch den Verkehrsunfall Schmerzen. Die Polizei nahm den Unfall auf und es stellte sich heraus, dass die 86-Jährige am selben Morgen möglicherweise die Fahrtüchtigkeit beeinflussende Medikamente zu sich genommen hatte, welche zu dem Unfall führten. Der Autofahrerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die verursachte Schadenshöhe befindet sich im hohen dreistelligem Bereich.

