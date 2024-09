Speyer – „Bereit für eine neue Zeit“ – Sylvia Holzhäuser, Frank Hoffmann und Michael Wagner, MdL, als Delegierte der Speyerer CDU beim CDU-Landesparteitag in Frankenthal

Speyer / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU Rheinland-Pfalz ist „Bereit für eine neue Zeit“: Unter diesem Motto haben die 298 Delegierten beim Landesparteitag in Frankenthal an diesem Samstag einen neuen CDU-Landesvorstand gewählt. Mit einem hervorragenden Ergebnis von 92,9 Prozent stimmten sie für Gordon Schnieder als neuen Landesvorsitzenden. Ein überwältigendes einstimmiges Votum erhielt Schnieder für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2026. Neuer Generalsekretär ist der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger aus Bad Dürkheim. Nach insgesamt sechs Jahren an der Spitze der rheinland-pfälzischen CDU nahm in seiner Heimatstadt Christian Baldauf Abschied vom Parteivorsitz.

Landtagsabgeordneter Michael Wagner:

„Mit Gordon Schnieder, der nun eine weitere große Herausforderung und eine immense Verantwortung übernimmt und den ich als Mensch und Kollegen sehr schätze, haben wir einen sehr guten Nachfolger von Christian Baldauf gefunden. In Mainz erfahre ich es fast täglich: Gordon Schnieder ist ein „Teamplayer“ und absolutes Arbeitstier, bei dem aber auch das gesellige Moment nicht zu kurz kommt. Dies trifft unbedingt auch auf Johannes Steiniger zu. Mit ihm haben wir die Idealbesetzung für einen Generalsekretär, der es versteht, Menschen hinter sich zu versammeln und diese für die politische Sache zu begeistern.”

Kreisvorsitzende Sylvia Holzhäuser:

“Mit Gordon Schnieder als neuem CDU-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 verspüre ich eine regelrechte Aufbruchsstimmung in unserer Partei. Die positive Energie, die er in die CDU Rheinland-Pfalz bringt, ist deutlich spürbar und erfüllt mich mit Zuversicht. Ich bin überzeugt, dass Gordon Schnieder und Johannes Steiniger als neu gewählter Generalsekretär ein starkes Team bilden, das unsere CDU in Rheinland-Pfalz nicht nur stärkt, sondern auch klare und zukunftsweisende Impulse setzt. Die Kombination aus frischem Wind und fundierter Erfahrung gibt mir das Vertrauen, dass die CDU Rheinland-Pfalz Großes bewegen kann.”

Stellv. Kreisvorsitzender Frank Hoffmann:

“Mit Gordon Schnieder und Johannes Steiniger haben wir ein Spitzenduo gewählt, das fest in der politischen Mitte verankert ist. Was mir besonders wichtig ist: Die beiden wissen, dass Arbeitnehmerschaft und Wirtschaft keine Gegensätze sind. Die Sozialpolitik wird wieder eine stärkere Rolle in der CDU spielen.”