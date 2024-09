Rhein-Pfalz-Kreis – Vorsicht Trickbetrug: Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 20.09.2024 erhielt eine 75-jährige Schifferstadterin eine Email – angeblich von Microsoft. In dieser wurde ihr erklärt, dass ihr

Computer Opfer von Hackerangriffen geworden sei und sie sich zwecks Reparatur mit dem Unternehmen in Verbindung setzen solle. Die ältere Dame wählte sodann die in der Email angegebene ausländische

Telefonnummer und führte im Anschluss ein ca. zweistündiges Telefonat mit einem vermeintlichen Betrüger in einem Callcenter. Während des Gesprächs gewährte sie dem Täter gemäß dessen Anleitung Fernzugriff

auf ihren Computer und gab – unwissentlich – verschiedene Passwörter und PINs preis. Mit Fortschreiten der Tat wurde die Geschädigte jedoch misstrauischer und beendete schließlich den Anruf, um direkt

im Anschluss ihr Konto sperren zu lassen. Ob es dennoch zu finanziellem Schaden kam ist noch unklar. Die Polizei rät daher:

– Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert

Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter

bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie

einfach den Hörer auf.

– Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder

Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B.

PayPal) heraus.

– Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf

Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer

Fernwartungssoftware

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail