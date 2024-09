Mannheim – Fertighäuser feiern Herbstfest – Eintritt frei

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Tag der Musterhäuser“ im Deutschen Fertighaus Center Mannheim am Wochenende vom 21. und 22. September – Eintritt frei

Einen Herbstausflug mit der ganzen Familie machen und sich auf unterhaltsame Weise über ein mögliches eigenes Haus informieren: Am 21. und 22. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr, lädt das Deutsche Fertighaus Center Mannheim Baufamilien und Interessierte zum „Tag der Musterhäuser“ ein. Bei Sonderaktionen, betreutem Kinderprogramm, Sektempfang und herbstlichen Genüssen kann man sich die Vorteile des Holzfertigbaus erklären lassen und erfahren, was die individuell planbaren Häuser so energieeffizient macht. In den einzelnen Häusern erläutern Architekten und Finanzierer, wie der Traum vom eigenen Haus realisiert werden kann. Für Kinder stehen eine Spielstraße und ein Bastelzelt bereit, außerdem können sie sich schminken lassen. Und alle Besucherinnen und Besucher dürfen am Glücksrad drehen für kleine und größere Gewinne.

Kurzinfo:

Deutsches Fertighaus Center Mannheim

am Maimarktgelände, verkehrsgünstig an der BAB 656

Geöffnet: mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr

Eintritt frei.

Weitere Infos und Programm unter

www.deutsches-fertighaus-center.de