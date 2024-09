Mannheim – Caritas bittet um Spenden für soziale Arbeit in Mannheim Landesweite Sammlungswoche vom 21. bis 29. September

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am morgigen Samstag, 21. September, startet die traditionelle Caritas-Sammlung in Baden-Württemberg – auch in Mannheim werden die Menschen um finanzielle Unterstützung für die soziale Arbeit gebeten. Bei der jährlichen Sammlungsaktion steht besonders die Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen im Fokus.

Im vergangenen Jahr erbrachte die Sammelaktion der Caritas landesweit rund 1,45 Millionen Euro. Das Geld fließt direkt in Hilfsangebote, Projekte und Aktionen für Menschen in Not. Die Spenden aus Mannheim gehen zu einem Drittel an den Caritasverband Mannheim, zu einem Drittel an die Mannheimer Kirchengemeinden und zu einem Drittel an den Caritasverband der Erzdiözese Freiburg, der wiederum einen Teil für Projekte vor Ort zur Verfügung stellt und in diesem Jahr beispielsweise einen Deutschkurs für Kinder mit Eltern-Café, Sportangebote im Café Anker und Veranstaltungen von youngcaritas Mannheim zur politischen Bildung förderte.

Der Caritasverband Mannheim nutzt seinen Anteil für die Finanzierung von sozialen Diensten, die nicht ausreichend durch andere Mittel refinanziert werden. Die Spenden aus der diesjährigen Sammlung sollen dem ambulanten Demenzdienst Antonius zugutekommen, der Anfang 2024 seine Arbeit aufgenommen hat. Der Dienst bietet Unterstützung für an Demenz erkrankte Menschen und ihre Angehörigen und wirkt mit Veranstaltungen und Informationsangeboten der Ausgrenzung Betroffener entgegen.

In der Erzdiözese Freiburg finden die ganze Caritas-Woche über verschiedene Veranstaltungen statt. In Mannheim lädt am 27. September das Café Anker, betrieben vom Caritasverband und Drogenverein und unterstützt durch die Caritas-Sammlung, zu einem offenen Mitmachtag “GEGENGEWALT” ein.

Spenden sind online über die Seite www.caritas-mannheim.de möglich. Verwendungszweck: Caritas-Sammlung

Spendenkonto:

Caritasverband Mannheim e.V.

Sparkasse Rhein Neckar Nord

IBAN: DE27 6705 0505 0030 1961 98

Quelle: Caritasverband Mannheim e.V.