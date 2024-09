Ludwigshafen – Hoher Sachschaden durch mehrere Diebstähle von Beregnungsanlagen auf Feldern in den Gemarkungen Ludwigshafen, Schifferstadt, Rödersheim-Gronau

Ludwigshafen / Schifferstadt / Rödersheim-Gronau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht vom 19. auf den 20.09.2024 (Donnerstag – Freitag) wurden auf mehreren Feldern unterschiedlicher Großbauern umfangreiche Teile der jeweiligen Bewässerungsanlagen gestohlen. Hierbei handelt es sich um Gewässerschieber (Zwischenstücke von Rohrleitungen mit Kugelabsperrhahn), Sektorenberegner und Wasseruhren, jeweils aus Messing oder Gussstahl. Die Tatorte liegen in Rödersheim-Gronau im Bereich der Schlossstraße, in Schifferstadt Am Maurerweg, in Ludwigshafen im Bereich des Maudacher Bruchs sowie in Dannstadt-Schauernheim in der Nähe des Alexanderhofes. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 40.000EUR geschätzt. Zum Abtransport des Diebsgutes muss ein größeres Fahrzeug (Transporter) benutzt worden sein. Zeugen, die besonders nachts verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Felder wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

