Landau – Zum Welttierschutztag: „Ein Reptil für zuhause?“ – Workshop zum Halten und Pflegen von Reptilien am Samstag, 5. Oktober, in der Zooschule Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Tierfreundinnen und Tierfreunde in aller Welt begehen am 4. Oktober den

Welttierschutztag. Tierschutz wird auch in Zoo und Zooschule Landau in der Pfalz

großgeschrieben – und so bietet die Zooschule am Samstag, 5. Oktober, von 14

bis 16 Uhr einen besonderen Workshop für Kinder von 8 bis 14 Jahren an:

Gemeinsam mit den geschulten Pädagoginnen und Pädagogen der Zooschule

werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Frage nachgehen, ob „Ein Reptil

für zuhause“ das Richtige ist.

Ein Haustier zu halten, ist gerade auch für Kinder eine schöne Sache und eine

wertvolle Erfahrung, aber es bedeutet auch eine große Verantwortung. Vor allem

wenn es sich um exotische Terrarientiere handelt, die sich wachsender Beliebtheit

erfreuen und im Handel leicht zu bekommen sind. Wie Tierheime und Zoos aus

leidvoller Erfahrung wissen, scheint allerdings die Beratung im Tierhandel oder in

den Zooabteilungen der Baumärkte nicht immer professionell zu sein.

So wird häufig über die ganz besonderen Ansprüche der Exoten, die teilweise mit

erheblichen Kosten und Aufwand verbunden sein können, nicht ausreichend

informiert. Im Rahmen des Workshops werden die Kinder beliebte Terrarientiere

kennenlernen. Sie haben dabei die Möglichkeit, unseren Zooschultieren ganz

nahe zu kommen und praxisnah wichtige Grundlagen zur tiergerechten Haltung,

Fütterung und dem richtigen Umgang mit den Exoten zu erlernen. Vor einer

möglichen Anschaffung ist dies besonders wichtig, um böse Überraschungen für

die Halterinnen und Halter und Leiden für die Tiere zu vermeiden.

Die Kosten betragen 10 Euro für den Workshop (nur in BAR zu entrichten!) zzgl.

Zooeintritt 3,50 Euro.

Anmeldungen für diesen Workshop nimmt die Zooverwaltung ab sofort gerne

entgegen. Wochentags zwischen 8 und 12 Uhr unter Tel. 0 63 41/13 70 11 oder

per Mail an zoo@landau.de.

Wir freuen uns auf zahlreiche kleine Tierschützerinnen und Tierschützer und

solche, die es werden wollen!

Quelle Text & Bild : Zoo Landau