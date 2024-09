Germersheim – wenige Geschwindigkeitsverstöße, dafür bekifft und ohne Versicherung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Altrheinfähre Mannheim-Sandhofen Letzter Fährtag der Altrheinfähre in Mannheim-Sandhofen am 22. September 2024 INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Fährbetrieb der Altrheinfähre Mannheim muss aufgrund eines sich andeutenden Kettenantriebsproblems aus Sicherheitsgründen leider eine Woche früher als geplant eingestellt werden. Der letzte Fährtag ist somit am Sonntag, den 22. September 2024. Danach geht die Altrheinfähre in ... Mehr lesen »