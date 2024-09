Mannheim – VfR Mannheim sind beim verlustpunktfreien Spitzenreiter TSG Balingen gefordert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (mk) Kommenden Samstag (15:30 Uhr) steht das absolute Spitzenspiel der Oberliga Baden-Württemberg auf dem Programm. Der ungeschlagene Tabellendritte VfR Mannheim gastiert beim verlustpunktfreien Tabellenführer TSG Balingen. Eines steht bereits vor Anpfiff fest: Am Ende des Tages wird eine imposante Serie reißen. Entweder kassieren die Rasenspieler ihre erste Saisonniederlage, oder die TSG Balingen muss erstmals in dieser Runde Punkte abgeben. Spannung ist also garantiert.

Zweifelsohne wird der VfR am Wochenende mit viel Optimismus im Gepäck die gut zweistündige Busfahrt Richtung Zollernalbkreis antreten. Das Selbstvertrauen ist nach drei aufeinanderfolgenden Siegen sehr hoch. In Aalen (3:2) und gegen Hollenbach (3:0) brillierte die Abele-Elf zuletzt nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch auf dem Rasen. Beim jüngsten Kantersieg gegen Hollenbach ließ der VfR dem konsternierten Gegner nicht den Hauch einer Chance. Schlussendlich setzten sich die Blau-Weiß-Roten auch in der Höhe hochverdient gegen einen Kontrahenten durch, der zuvor drei Partien in Serie ohne Gegentreffer blieb. Nach wie vor durchläuft die Mannschaft einen noch nicht final abgeschlossenen Entwicklungsprozess. Schritt für Schritt nähert sich der VfR seinem Optimum an. Falls der VfR in Balingen tatsächlich nochmals eine Schippe drauflegen sollte, dürfte der große Coup beim bisher verlustpunktfreien Tabellenführer möglich sein.

Wie die Wortverbindung „verlustpunktfrei“ und „Tabellenführer“ allerdings deutlich macht, ist der kommende Gegner aktuell das Nonplusultra der Oberliga Baden-Württemberg. Gemessen an Toren und Gegentoren stellt Balingen zwar „nur“ die zweitbeste Offensive und fünftbeste Defensive der Spielklasse, allerdings gewann der Regionalliga-Absteiger bisher jedes seiner acht Ligaspiele. Die neuformierte Mannschaft überzeugte auf Anhieb und hat innerhalb weniger Wochen „eine Identität entwickelt“. Balingens DNA setzt sich bisher ziemlich erfolgreich aus ballbesitzorientiertem Tempofußball und schnellem Umschaltspiel zusammen. Im Offensivspiel scheinen vor allem Halim Eroglu, mit bisher sieben Treffern Top-Torschütze der Oberliga Baden-Württemberg, und Pedro Almeida Morais (vier Treffer) im Fokus zu stehen. Knapp 58 % der bisher erzielten Treffer sind auf dieses Duo zurückzuführen. Folgerichtig können sich die Zuschauer in der Balinger Bizerba Arena auf einen heißen Ritt einstellen. Alle VfR-Fans, die kommenden Samstag nicht im Schwabenland vor Ort sind, haben die Möglichkeit, sich das Spiel im Internet anzuschauen. Auf https://www.leagues.football/bal wird die Begegnung kostenpflichtig (fünf Euro) übertragen.

Foto: Edmund Nohe