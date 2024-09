Mannheim – Der Mannheimer Dirk Geiger hat in Hockenheim noch Chancen auf den Vizetitel

Mannheim/Hockenheim. Beim Motorradfinale jetzt am Wochenende (21.-22.9) in Hockenheim geht Dirk Geiger aus Mannheim in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in der Supersport-Klasse an den Start. Dirk Geiger, der am 4. Juli seinen 22. Geburtstag feierte, ist in die Supersport-Klasse aufgestiegen und fährt eine Honda 600 ccm für das MCA Racing-Team. Nach 12 Rennen liegt er mit 144 Punkten als zweitbester Deutscher Fahrer auf dem sechsten Gesamtrang. Mit zwei guten Ergebnissen in Hockenheim kann sich der Mannheimer noch verbessern. Auf den Gesamtzweiten beträgt der Rückstand nur 25,5 Zähler und 50 Punkte sind noch zu vergeben. Bei den bisherigen Rennen stand Geiger dreimal als Zweiter auf dem Podium. Nach dem Saisonauftakt im 2. Lauf in Sachsenring fuhr Geiger bei der letzten Veranstaltung auf dem Nürburgring in der Eifel zweimal Zweiter über die Ziellinie. Beide Rennen gewann der Niederländer Twan Smits (Yamaha) mit 4,783 und ganz knapp mit nur 0,157 Sekunden vor Dirk Geiger. Vielleicht gelingt dem schnellsten Honda-Piloten im Starterfled bei seinem Heimrennen in Hockenheim der erste Saisonsieg.

Die zwei Rennen der Supersport-Klasse werden am Sonntag um 12.10 und 15.55 Uhr gestartet.



Die Rennen am Samstag und Sonntag in Hockenheim werden auch im Livestream auf der IDM-Internetseite unter www.idm.de übertragen. Die ersten Rennen auf dem Hockenheimring werden bereits am Samstag ab 14.40 Uhr ausgetragen. Am Sonntag finden die ersten Rennen ab 9.50 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es unter www.hockenheimring.de. Eintrittskarten mit Fahrerlagerzugang sind an den Tageskassen am Hockenheimring erhältlich.

Text Michael Sonnick

Fotos : Honda-Pilot Dirk Geiger aus Mannheim kann sich beim Finale in Hockenheim noch verbessern (Fotos Thomas Haas)