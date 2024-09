Hockenheim – Felix Klinck aus Ketsch freut sich auf sein Heimrennen in Hockenheim beim Motorradfinale

Ketsch/Hockenheim. Beim Motorradfinale jetzt am Wochenende (21.-22.9) in Hockenheim geht Felix Klinck aus Ketsch im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) wieder beim Pro Superstock Cup an den Start. Der 28-jährige Kawasaki-Pilot holte bisher bei allen acht Rennen Punkte und liegt mit 58 Zählern auf dem sechsten Gesamtrang im Pro Superstock-Cup. Seine bestes Saisonergebnis war der sechste Platz beim ersten Lauf in Oschersleben. Felix Klinck startet in dieser Saison für das Motorrad Eder-Team aus Augsburg und ist der beste Kawasaki-Pilot im Pro Superstock-Cup. Bei der letzten Veranstaltung auf dem Nürburgring in der Eifel belegte er jeweils zweimal den siebten Rang.



Auf das Finale in Hockenheim freut sich Felix Klinck: „Zum Abschluss möchte ich bei meinem Heimrennen in Hockenheim unter die Top 6 fahren. Dieses Jahr ist das Starterfeld noch stärker besetzt und hart umkämpft. Wichtig für die zwei Finalrennen ist ein guter Startplatz und ich möchte vor meinen Fans, meiner Familie und meinen Sponsoren zwei schöne Rennen abliefern.“

Die zwei Rennen vom Pro Superstock Cup werden am Samstag um 16.05 Uhr und am Sonntag um 16.40 Uhr gestartet. Beide Rennen gehen über jeweils 12 Runden mit einer Gesamtdistanz von 44,304 km. Die Rennen am Samstag und Sonntag in Hockenheim werden auch im Livestream auf der IDM-Internetseite unter www.idm.de übertragen.

Die ersten Rennen auf dem Hockenheimring werden bereits am Samstag ab 14.40 Uhr ausgetragen. Am Sonntag finden die ersten Rennen ab 9.50 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es unter www.hockenheimring.de. Eintrittskarten mit Fahrerlagerzugang sind an den Tageskassen am Hockenheimring erhältlich.

Text Michael Sonnick

Fotos : Kawasaki-Pilot Felix Klinck aus Ketsch freut sich auf sein Heimrennen auf dem Hockenheimring (Foto Thomas Haas)